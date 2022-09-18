Станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» закрыли из-за упавшего на пути пассажира

В петербургском метрополитене закрыли для пассажиров станции «Девяткино» и «Гражданский проспект».

В воскресенье примерно в 22 часа с платформы станции метро «Гражданский проспект» упал пассажир. Из-за инцидента в подземке остановили движение поездов между станциями «Девяткино» и «Гражданский проспект», а также закрыли их вестибюли на вход. Сейчас поезда на «красной ветке» курсируют только по отрезку от «Проспекта Ветеранов» до «Академической». Об этом информирует пресс-служба городского метро.

О состоянии пострадавшего не сообщается. Движение по Кировско-Выборгской линии будет восстановлено после того, как экстренные службы закончат работу на «Гражданском проспекте».

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