Пассажир упал на пути на станции метро «Гражданский проспект»

Вечером в воскресенье в метрополитене Петербурга ограничено движение из-за падения пассажира на пути.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, пассажир упал с платформы станции «Гражданский проспект» примерно в десять часов вечера. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Из-за упавшего человека на Кировско-Выборгской линии остановили движение от «Гражданского проспекта» до станции «Девяткино». Сейчас поезда на «красной ветке» курсируют только по отрезку от «Проспекта Ветеранов» до «Академической».

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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