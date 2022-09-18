Пассажир упал на пути на станции метро «Гражданский проспект»

Пассажир упал на пути на станции метро &#171;Гражданский проспект&#187;
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Вечером в воскресенье в метрополитене Петербурга ограничено движение из-за падения пассажира на пути.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, пассажир упал с платформы станции «Гражданский проспект» примерно в десять часов вечера. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Из-за упавшего человека на Кировско-Выборгской линии остановили движение от «Гражданского проспекта» до станции «Девяткино». Сейчас поезда на «красной ветке» курсируют только по отрезку от «Проспекта Ветеранов» до «Академической».

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спортсмена избили на детской площадке в Калининском районе.

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