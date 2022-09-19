Эксперт объяснил, почему Starlink не стала бы популярной в России

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink теперь доступна на всех континентах. Однако, как считают эксперты, большой популярностью в России она пользоваться не будет.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал телеканалу «360», что преградами для распространения Starlink в РФ являются стоимость оборудования и его доступность.

Для работы Starlink необходима промежуточная антенна, которая будет раздавать интернет на пользовательские устройства. Если не считать стоимость этого оборудования, во время тестов в США пакет связи обходился в 99 долларов. А в России с учетом тарифов на интернет стоимость была бы гораздо выше.

«Немаловажен ценовой фактор и, может быть, даже больше ценового, фактор физической доступности промежуточного оборудования. Его нужно просто-напросто где-то достать», — добавил эксперт.

Кроме того, есть вероятность, что это оборудование в Россию попросту не завезут. По словам Парфентьева, обычно товары такого радиотехнического спектра поступают из Китая, однако он и сам не в восторге от проекта Маска.

Эксперт добавил, что есть еще одна причина, по которой оборудование может быть недоступным для российских пользователей. Дело в том, что Маск и его компания SpaceX занимают в сложившейся в 2022 году ситуации очень специфическую позицию. На фоне их заявлений могут возникнуть проблемы с распространением проекта в России.

«Я бы не сказал, что у Starlink сейчас есть какой-то особенный статус. Другой способ доставки интернета, и все. Мы видели в 60–70-е годы попытки отдельных людей настраиваться на волну недоступных радиостанций. <…> В условиях наличия VPN даже эта прослойка вряд ли будет настолько широко заинтересована в подобном способе», — отметил Парфентьев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что основатель Tesla и Neuralink Илон Маск заявил, что чипирование людей с помощью его стартапа Neuralink поможет людям с ограниченными возможностями и сделает будущее человечества лучше.