Юный самокатчик попал под машину на тротуаре на улице Рашетова

Юный самокатчик попал под машину на тротуаре на улице Рашетова
Фото: unsplash

На севере Петербурга иномарка сбила студента на самокате, ехавшего по тротуару.

Как стало известно Gazeta.SPb, автомобильная авария произошла накануне утром на улице Рашетова. Водитель легковушки Renault Symbol поворачивал на дворовую территорию, но не убедился в безопасности маневра. Под колеса машины попал 16-летний студент, ехавший по тротуару на самокате в попутном с иномаркой направлении.

Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в детскую больницу. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясением головного мозга, ушиб губы и повреждение двух передних зубов.

48-летний автомобилист на «Рено» за последние годы ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в машине пьяного водителя на Таллинском шоссе нашли 400 граммов наркотика.

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Юный самокатчик попал под машину на тротуаре на улице Рашетова
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