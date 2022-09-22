Хоккеист Лукин признал, что давал взятку за уклонение от армии

Хоккеист Владислав Лукин в суде по делу о даче взятки признался, что заплатил за уклонение от службы в армии.

Как сообщает телеканал «360», заседание по делу спортсмена прошло в Ленинском суде в Уфе.

«Признаю свою вину, раскаиваюсь», — сказал хоккеист на судебном слушании.

Рассмотрение дела Лукина отложили на следующую неделю, поскольку свидетель по делу не явился в суд.

По данным следственного управления СК России по Башкирии, двое студентов вуза в Уфе три года назад через знакомого передали взятку сотруднику военкомата. В обмен на деньги они хотели получить освобождение или отсрочку от срочной службы в российской армии. Один из них заплатил 170 тысяч рублей, а второй — 175 тысяч рублей.

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