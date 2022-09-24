В Никольских рядах состоится пятый бизнес-завтрак в рамках конкурса «Доверие потребителя»

В Никольских рядах состоится пятый бизнес-завтрак в рамках конкурса "Доверие потребителя". Фото: пресс-служба АО "Никольские ряды"

В Никольских рядах состоится пятый бизнес-завтрак в рамках конкурса "Доверие потребителя". Фото: пресс-служба АО "Никольские ряды"

В пятницу, 30 сентября, в Hard Rock Cafe, расположенном на территории общественного пространства «Никольские ряды», пройдет пятый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя».

В этот раз тема обсуждения — «Социальная ответственность бизнеса». На Садовой, 62 эксперты поговорят о деятельности компаний, которые решают задачи социального развития. В рамках своих проектов они создают широкую социальную инфраструктуру, учитывают экологическую составляющую, а также строят социальное жилье.

Модератором мероприятия выступает исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Нагиева Валентина Викторовна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 августа на территории Петербурга в студии Au Pont Rouge прошел четвертый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя».