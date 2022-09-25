В Приморском районе таксист довез до больницы пациента, истекающего кровью

В Городскую больницу №40 поздно ночью 24 сентября поступил пациент с несколькими тяжелыми ранениям. Мужчину до медицинского учреждения с остановки довез таксист.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина поступил в больницу около 23:00. С остановки общественного транспорта на улице Высокой в поселке Лисий нос гражданин приехал весь в крови и сразу попал в реанимацию.

Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа, правосторонний пневмоторакс, колото-резаные ранения правого плеча и правой лопаточной области.

При госпитализации мужчина находился еще в сознании и успел назвать свое имя, а также сказать свой год рождения. Выяснилось, что он прибыл из республики Таджикистан.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства получения телесных повреждений и все детали произошедшего.

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