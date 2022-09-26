Петербуржцы вечером застряли в семибалльных пробках

Петербургские дороги вечером 26 сентября сковали семибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 22 часов пробки спадут до 2 баллов.

Самые длинные пробки наблюдаются на юге города. Дорожные работы на Московском шоссе серьезно тормозят движение в районе Шушар. Пробка растянулась в обе стороны почти на девять километров. Кроме того, затор собрался на внешней стороне КАД перед развязкой с Московским шоссе, где произошло ДТП.

По традиции стоит центр города. Движение практически парализовано на площади Восстания и площади Александра Невского, у метро «Обводный канал», на Тульской и примыкающей к ней улицах.

Транспортный коллапс происходит у Финляндского вокзала. Бордовым выделены Литейный мост, Пироговская и Арсенальная набережные, улица Академика Лебедева, Лесной проспект, Большой Сампсониевский проспект.

На Петроградской стороне водители стоят на набережной реки Карповки, Каменноостровском проспекте, Песочной набережной.

Также пробки есть на проспекте Энгельса у сада Юннатов, проспекте Непокоренных, Ивановской улице и Московском проспекте.

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