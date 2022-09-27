Петербург опустился на 3 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург оказался на третьем месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 27 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2081 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 2470. Таким образом, суточная заболеваемость в городе значительно снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил трем регионам. Лидером по количеству новых случаев стала Свердловская область, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 2388 человек с коронавирусом. Второе место разделили Москва и Самарская область, где выявили по 2089 новых заболевших.

За день в Петербурге выздоровели 3190 человек, госпитализировали 207 местных жителей, скончались 19 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».