Молодой мигрант задержан за драку у круглосуточного магазина на Пулковской

Молодой мигрант задержан за драку у круглосуточного магазина на Пулковской
Фото: google.maps

В Петербурге задержали подозреваемого в тяжелом избиении мужчины в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в драке задержан 22-летний гражданин Узбекистана. Его поймали накануне в 17:45 на Московском шоссе. Вечером предполагаемого преступника поместили в изолятор временного содержания.

Молодого человека подозревают в избиении мужчины, которое произошло в ночь на 25 сентября у круглосуточного продуктового магазина на Пулковской улице, 10/1. После драки в больницу попал неизвестный мужчина на вид 30 лет. Избитому диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану подбородка. Пострадавший помещен в отделение шоковой реанимации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник под наркотиками пырнул подругу ножом и выпал из окна в Шувалово.

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