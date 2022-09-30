Отопительный сезон стартует в Петербурге с 3 октября

Со следующей недели в Северной столице официально стартует отопительный сезон.

На улице уже установилась низкая температура воздуха, а прогнозы синоптиков говорят о дальнейшем планомерном похолодании. Регулярное отопление всех городских зданий начнется с 3 сентября, сообщили в Смольном.

Теплоснабжающие организации подготовили к подаче тепла все коммуникации и запаслись топливом.

«С 3 октября все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление», — подчеркнули в городской администрации.

Во время регулярного протапливания тепло дали в детские сады и школы, медучреждения и организации соцзащиты. Также отопление подавалось в жилые дома.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фонтаны в Петербурге начали готовить к зиме.