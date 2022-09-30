Фонтаны в Петербурге начали готовить к зиме

В Петербурге с 1 октября начнут закрываться на зимовку городские фонтаны.

В субботу закроются фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина. Кроме того, на каникулы отправят светомузыкальные фонтаны у Гостиного двора в Кронштадте, а также «Крестики-нолики» в Сестрорецке и Петергофе.

«Все остальные фонтаны, состоящие в хозяйственном ведении петербургского Водоканала, продолжат радовать петербуржцев и гостей столицы до 17 октября», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Также петербуржцам рассказали, что в 2022 году Водоканал восстановил 10 фонтанов. До конца года планируется завершить работы еще по трем фонтанам — в Невском, Василеостровском и Петроградском районах. Их запустят уже весной.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 5 октября проверят городскую систему оповещения.