Петербуржцев, убивший отца сотней ударов кулаками, проведет 9 лет в колонии

Петербуржцев, убивший отца сотней ударов кулаками, проведет 9 лет в колонии
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге местного жителя осудили за убийство отца, которого он избил и задушил проводом.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, 45-летнего мужчину признали виновным в убийстве собственного 69-летнего отца. Подсудимый по решению суда проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима.

Следствие в суде доказало, что петербуржец в июле прошлого года употребил наркотики, а после поссорился с отцом в квартире на Индустриальном проспекте. Ссора переросла в драку, в ходе которой подсудимый нанес отцу не менее 103 ударов руками и ногами. После избиения он задушил родственника проводом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионер расстрелял мужчину, обидевшего его соседку. В результате пенсионера увезли в отдел полиции. А 32-летнего обидчика женщины госпитализировали с огнестрельными ранениями.

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