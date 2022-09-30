Петербуржцев, убивший отца сотней ударов кулаками, проведет 9 лет в колонии

В Петербурге местного жителя осудили за убийство отца, которого он избил и задушил проводом.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, 45-летнего мужчину признали виновным в убийстве собственного 69-летнего отца. Подсудимый по решению суда проведет ближайшие девять лет в колонии строгого режима.

Следствие в суде доказало, что петербуржец в июле прошлого года употребил наркотики, а после поссорился с отцом в квартире на Индустриальном проспекте. Ссора переросла в драку, в ходе которой подсудимый нанес отцу не менее 103 ударов руками и ногами. После избиения он задушил родственника проводом.