Петербургские водители стоят в 8-балльных пробках

Жители Петербурга проводят пятничный вечер в пробках. Загруженность на городских дорогах достигла восьми баллов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Александра Невского, площади Восстания, у метро «Обводный канал», на Московском проспекте у метро «Московские ворота», у Большеохтинского моста со стороны Смольного, Выборгской набережной и Каменноостровском проспекте.

На юге города обе стороны стоит Московское шоссе между Шушарами и поселком Ленсоветовский. В сторону центра пробка растянулась почти на восемь километров.

Небольшой транспортный коллапс образовался у метро «Ломоносовская». Бордовым выделены Ивановская улица и примыкающие к ней улица Бабушкина и улица Седова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 5 октября проверят городскую систему оповещения.