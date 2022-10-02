Tesla изобрела настолько мощный суперкомпьютер, что он с первого включения обесточил целый город

Компания Илона Маска представлен суперкомпьютер Tesla Dojo, который оказался настолько мощным, что отключил энергосистему в городе Пало-Альто. Его будут применять при обучении искусственного интеллекта для беспилотного вождения.

По информации IXBT, компания Tesla представила свою последнюю версию суперкомпьютера Dojo, который оказался настолько мощным, что обесточил Пало-Альто при первом включении.

В Tesla заявили, что новый суперкомпьютер поможет обучать нейронные сети с использованием видеоданных. Это, в свою очередь, прокачает технологии компьютерного зрения, которую используют при беспилотном вождении.

Компании пришлось разработать собственную мощную систему охлаждения и питания Dojo, но при первом тестировании компьютера Tesla не отключила свою подстанцию от сетей города. В результате — получили гневный звонок от городского начальства.

«Мы знали, что нам нужно пересмотреть каждый аспект инфраструктуры центра обработки данных, чтобы обеспечить беспрецедентное охлаждение и плотность мощности», — отметил Билл Чанг, главный системный инженер Tesla по проекту Dojo.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что основатель Tesla и Neuralink Илон Маск заявил, что чипирование людей с помощью его стартапа Neuralink поможет людям с ограниченными возможностями и сделает будущее человечества лучше.