Полиция попросила СК РФ возбудить дело против Собчак за распространение фейков

ТАСС: полиция обратилась в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

ТАСС: полиция обратилась в СК России с просьбой возбудить уголовное дело против Собчак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Полиция направила в Следственный комитет России (СК РФ) материалы в отношении журналистки Ксении Собчак по делу о распространении фейков о государственной власти.

Речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Стоит отметить, что на допросе Собчак взяла всю ответственность за распространение фейков на себя, сказав, что «редакторов или режиссеров у этого материала нет», пишет ТАСС.

Исходя из полученной информации, следователи направили в ГСУ СК России по Москве документ, по которому будет возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами России своих полномочий»).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что журналистка Ксения Собчак рассказала подписчикам в социальной сети о том, что заметила ведущую новостей Первого канала Екатерину Андрееву в аэропорте. По словам Собчак она отправлялась Стамбул.