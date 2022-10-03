Премьер Японии Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией
Фото: Unsplash

Правительство Японии намерено продолжить придерживаться политики, направленной на заключение мирного договора с Россией, заявил японский премьер Фумио Кисида.

Кисида отметил, что отношения между Москвой и Токио сейчас ухудшились и находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине. Но несмотря на это, Япония хочет мира с Россией, пишет РИА Новости.

Москва и Токио долгие годы вели переговоры по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для заключения мира стали Курильские острова

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие России и Китая в экономике на полях ШОС.

мирный договор Фумио Кисида


 

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