Психолог Миллер предупредила об опасности сдерживания эмоций

Подавление эмоций могут привести к различным заболеваниям. В том соматическому заболеванию и психическому расстройству, об этом заявила клинический психолог Арина Миллер.

Даже при скрывание эмоций они никуда не исчезают, а остаются внутри и проявляются позже. Они могут привести к истерикам, неконтролируемой агрессии, направленной на себя или на других, пишет Мослента с отсылкой на слова психолога.

Психолог также рассказала, что позитивные и негативные эмоции одинаково важны для здоровья, поскольку позволяют «ощущать и отражать мир».

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