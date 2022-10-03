Психолог Миллер предупредила об опасности сдерживания эмоций

Психолог Миллер предупредила об опасности сдерживания эмоций
Фото: Pxhere

Подавление эмоций могут привести к различным заболеваниям. В том соматическому заболеванию и психическому расстройству, об этом заявила клинический психолог Арина Миллер.

Даже при скрывание эмоций они никуда не исчезают, а остаются внутри и проявляются позже. Они могут привести к истерикам, неконтролируемой агрессии, направленной на себя или на других, пишет Мослента с отсылкой на слова психолога.

Психолог также рассказала, что позитивные и негативные эмоции одинаково важны для здоровья, поскольку позволяют «ощущать и отражать мир».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что терапевт Асанов: стресс привел к увеличению числа пациентов с деменцией в России.

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