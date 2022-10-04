В Петербурге за сентябрь ввели более 219 тысяч квадратных метров жилья

В Петербурге в сентябре ввели в эксплуатацию почти 220 тысяч кв. м. жилья. Это 110 домов на 4 000 квартир, включая индивидуальное строительство.

Лидером в этом месяце стал Приморский район, там сдали 127,6 тысячи квадратных метров — 5 домов на 2 450 квартир, сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Второе место занял Выборгский район — здесь ввели один дом на 650 квартир. В тройку попал Красногвардейский район — там сдали один дом на 220 квартир.

Кроме того, в сентябре в городе ввели 22 объекта общегражданского назначения, в том числе детский сад на 240 мест в Пушкинском районе, автобусный парк в Невском районе и автосервис в Приморском районе.

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