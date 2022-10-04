В Салехарде стартовало мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых

В Салехарде стартовало мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых
Фото: unsplash

Около сотни ученых собрались на Ямале в рамках форума.

Во время Конгресса молодые ученые обсудят проблемы оленеводства, вечной мерзлоты и восстановления популяции ценной рыбы на Ямале.

Программа посвящена приоритетным для региона экологическим вопросам: строительству в условиях вечной мерзлоты, ее сохранению, восстановлению популяции сиговых и эффективности оленеводства, пишет Ямал1.

Сегодня, 4 октября прошла рабочая часть мероприятия. Во второй день группы отправятся на объекты региональной инфраструктуры. В третий день рабочие группы представят свои предложения по решению задач региона, и пройдет ключевое мероприятие – пленарная сессия «Невечная мерзлота. Как преодолеть негативные последствия потепления и снизить риски для природы и инфраструктуры в Арктике?».

Тем самым за три дня участники встречи разработают проекты решений, которые впоследствии будут представлены в декабре на конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

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