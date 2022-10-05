Петербургские депутаты предложили ужесточить требования для школьной охраны

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 5 октября одобрили в первом чтении обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину по поводу ужесточения норм для школьной охраны.

По информации пресс-службы ЗакС.Ру, депутат Долматов на на заседании 5 октября подготовил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину в связи с недавней трагедией в Ижевске. Для улучшения системы охраны учеников парламентарий предложил создать для компаний обязательную сертификацию.

В свою очередь, самих охранников компании должны отбирать по квалификационным критериям, которые будут учитывать предельный возраст, уровень физической подготовки, владение навыками рукопашного боя или других боевых искусств и средствами защиты.

Такое предложение вызвало вопросы у ряда коллег Долматова. В частности, представитель КПРФ обратил внимание на то, что бороться нужно с причиной, а не следствием — Петербургу стоит увеличить расходы на психологическую помощь подросткам, а не нанимать бойцов в охранники.

В результате голосования большинство парламентариев поддержали обращение к Мишустину в первом чтении. На поправки к нему Далматов предложил выделить месяц.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что при стрельбе в ижевской школе погибли девять человек.