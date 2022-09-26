При стрельбе в ижевской школе погибли девять человек

Девять человек стали жертвами стрельбы в общеобразовательной школе №88 в Ижевске.

Предварительно, при стрельбе 26 сентября погибли пятеро учеников, два охранника и двое учителей. Также есть пострадавшие. Информация о погибших и раненых уточняется. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

На территории учебного заведения найдено тело мужчины, открывшего стрельбу. Его личность пока не установлена. Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, документов при нем не нашли.

По озвученным ранее в МВД Удмуртии данным, в школе погибли шесть человек и 20 пострадали.

Как заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, у стрелка было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц, а также за незаконное оружие. Дело о массовой стрельбе будет расследовать центральный аппарат СК.

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