Наталья Подольская показала ноги в жутких синяках

Российская и белорусская певица Наталья Подольская выложила сторис в коротком платье в социально сети, где отчетливо видно синяки на ногах.

Однако, она быстро дала понять, что это «бытовые травмы», которые никак не касаются ее здоровья, а тем более муж Владимир Пресняков тут ни при чем: «Муж не бьет, не беспокойтесь», передает 7Дней.

О причинах появления синяков она также не рассказала, лишь заинтриговала подписчиков фразой: «Ваши варианты, куда меня занесло».

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