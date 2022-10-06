Загитова ответила на претензии к своей дикции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о критике ее работы в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

Загитова отметила, что «все мы не идеальны, есть над чем работать у каждого». Кроме того, она считает, что несмотря на критику нужно оставаться «самими собими».

Алина подчеркнула, что такая дикция у нее из-за место рождения, она родилась в Ижевске, поэтому у нее удмуртская речь, рассказал она в своем Telegram-канале.

Напомним, что шквал хейта фигуристка получила во время шоу «ледниковый период» на Первом канале, где она была ведущей.

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