Милохин раздел партнершу в новом сезоне «Ледникового периода»

Милохин раздел партнершу в новом сезоне «Ледникового периода»
Фото: скриншот Даня Милохин – Выдыхаю боль

В преддверии выхода нового сезона шоу «Ледниковый период» Первый канал показал трейлер, в котором вновь приняли участие блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева.

В тизере показано, как Милохин ножницами срезал бретельки красного платья партнерши, после чего он быстро надевает на Медведеву пиджак, а сам остался с голым торсом, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о критике ее работы в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

даня милохин евгения медведева ледниковый период


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге вандалы жестко расправились с дизайнерской скамейкой у Анненкирхе
В Петербурге на маршрут № 299 вышли десять новых автобусов
Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2023 года
Один из фортов Кронштадта выставили на «Авито»
Милохин раздел партнершу в новом сезоне «Ледникового периода»
В Петербурге вырос спрос на работников ЖКХ
Врач Ромасов рассказала о вреде сердечных капель в борьбы со стрессом
МЧС предупредило петербуржцев о штормовом ветре 7 октября