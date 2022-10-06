Милохин раздел партнершу в новом сезоне «Ледникового периода»

В преддверии выхода нового сезона шоу «Ледниковый период» Первый канал показал трейлер, в котором вновь приняли участие блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева.

В тизере показано, как Милохин ножницами срезал бретельки красного платья партнерши, после чего он быстро надевает на Медведеву пиджак, а сам остался с голым торсом, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о критике ее работы в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».