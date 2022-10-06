Герцогскому переулку вернули историческое название

Герцогскому переулку вернули историческое название
Фото: скриншот Яндекс. Карты

В Петербурге переименовали часть Мариинской улицы, которая находится в Московском районе.

Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, Топонимическая комиссия приняла решение о том, что нужно присвоить наименование Герцогского переулка от части Мариинской улицы от поворота до улицы Решетникова в Московском районе.

Известно, что сейчас восстановили историческое название, которое переулок носил с 1906 по 1918 год. Предполагается, что оно происходит от фамилии директора-распорядителя находившегося поблизости завода «Сименс и Гальске» Г.О.Герца. Сегодня завод носит название «Электросила».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что 6-й Северный форт Кронштадта пытаются продать на известном сайте объявлений «Авито».

Герцогский переулок Мариинская улица


 

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Герцогскому переулку вернули историческое название
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