«Евроинвест» восстанавливает баланс недвижимости и социальной инфраструктуры в Ленобласти

В Ленинградской области за последние 6 месяцев ввели в эксплуатацию 2,4 млн кв.м. жилья. Активнее всего застраиваются районы, где наблюдается нехватка детских садов и других соцобъектов: Кудрово, Мурино и Бугры.

Большой вклад в развитие этих районов внесла компания Андрея Валерьевича Березина «Евроинвест Девелопмент». В 2020 году девелопер достиг лучших показателей по количеству строящейся в регионе жилой недвижимости, возведя 340 тысяч кв.м. жилья. 2022 году компания построила 550 кв.м. и претендует на лидерство по итогам года.

На сегодняшний день «Евроинвест Девелопмент» большую часть своего внимания уделяет жилым комплексам iD Murino и iD Kudrovo.

Кроме того, компания Андрея Березина решает проблемы нехватки социальной инфраструктуры в новых районах. Так как вопрос отсутствия школ и детских садов в новых ЖК в Ленобласти стоит особенно остро. Жители Мурино и Кудрово вынуждены возить детей на занятия либо в Петербург, либо в крупные областные центры.

В декабре 2022 года компания раньше срока откроет детский сад на 200 мест при комплексе iD Kudrovo.

Детский сад будет включать в себя пространство для игр и развивающих занятий, просторные спальни и гардеробные со шкафчиками. Кроме того, в саду оборудуют спортивный и музыкальный залы, класс для кружковых занятий, кабинеты врачей и логопедов, столовые.

Жилой комплекс iD Kudrovo находится в Всеволожском районе Ленобласти. Преимуществом комплекса является транспортная доступность, современная архитектура, европейское качество строительства и развитая инфраструктура.

Через три года с момента основания компания вышла в лидеры по количеству строящихся жилых объектов на территории Ленобласти. До 2022 года компания планирует вывести на рынок более 250 тысяч кв.м. жилья.