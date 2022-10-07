На Госуслугах появился сервис для автомобилистов

На Госуслугах появился сервис для автомобилистов
Фото: Pxhere

На портале Госуслуг запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей.

Если в машине обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины. Для этого необходимо, чтобы в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» были введены проверенные в ГИБДД данные об авто, сообщает пресс-служба Ростандарта.

В сообщении, которое поступит в личный кабинет, будет указана причина отзыва. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Узнать об отзыве можно не только на портале Госуслуг, но и на сайте Росстандарта.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге за сентябрь камеры зафиксировали более 1,3 млн нарушений ПДД.

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