Билайн инвестирует в цифровую экономику Ленинградской области

«ВымпелКом» (бренд билайн) и администрация Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона. В ходе X Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2022» документ подписали Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент «ВымпелКом» Рашид Исмаилов.

Соглашение предусматривает развитие оператором инфраструктуры на территории Ленинградской области, а также элементов «умного города». Первые финансовые инвестиции запланированы на 2022- 2023 годы. Совместно с администрацией Ленобласти оператор будет развивать в регионе информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и реализовывать инновационные проекты, направленные на создание и развитие новых технологий и сервисов.

Отметим, за последние 2 года новая инфраструктура билайна появилась в более чем 70-ти населенных пунктах 11 районов Ленобласти. Не только в таких близких к Санкт-Петербургу городах, как Гатчина, но и в отдаленных — в Бокситогорске, Кингисеппе, Лодейном поле и ряде других. Это позволило оператору заметно увеличить покрытие и улучшить качество услуг в регионе.

Президент ПАО «ВымпелКом» Рашид Исмаилов: «В этом году мы уже расширили пропускную способность сети в ряде населённых пунктов Ленобласти, построили новые базовые станции и планируем продолжать работу. Для повышения уровня цифровизации региона у нас есть возможность развивать новые технологии и сервисы в области связи с использованием Wi-Fi1, М2М2, облачных технологий, а также сервисов информационной безопасности и многих других современных решений».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Для нас важны инвестиции в цифровую инфраструктуру, которые повышают качество жизни ленинградцев и стимулируют экономику. Проекты, о которых идёт речь в соглашении как раз из этого ряда: новые сервисы добавят комфорта жителям, а развитие сети — увеличит инвестиционную привлекательность региона».

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