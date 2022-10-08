В Ленобласти задержали одного из поджигателей общежития на Магистральной

В Кировском районе Ленинградской области правоохранители задержали одного из двух поджигателей общежития на Магистральной улице.

Как стало известно Gazeta.SPb, 3 октября в полицию поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Ленобласти по улице Магистральной. В огне никто не пострадал, но частично повредились пол и стены здания.

Через 4 дня в городе Кировск у дома по улице Советской правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых в поджоге здания — им оказался 31-летний безработный местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник несколькими днями ранее вошел в помещение общежития и разлил на первом этаже в коридоре жидкость, после чего совершил поджог и скрылся с места преступления. Мужчина действовал не один — рядом с ним был 35-летний житель Шлиссельбурга.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания, а на его напарника составили ориентировку для розыска.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что при пожаре на Караваевской пострадала женщина.