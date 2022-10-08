Электросамокаты в России получили статус средств индивидуальной мобильности

В России с 1 марта 2023 года вступят в силу поправки в Правила дорожного движения относительно электросамокатов.

Правительство России опубликовало постановление, регламентирующее эксплуатацию электросамокатов и других аналогичных видов транспорта. Теперь такая техника получит особый статус средств индивидуальной мобильности. Утвержденные нововведения вступят в силу в марте 2023 года.

Россиянам разрешат ездить на таком транспорте со скоростью не более 25 км/ч. При этом на тротуарах пользователи электросамокатов должны будут отдавать приоритет в движении пешеходам. Утверждённые кабмином нововведения вступят в силу в марте 2023 года.

Движение средств индивидуальной мобильности будет регламентироваться особыми знаками. Власти будут принимать решение об их установке в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что эксперт оценил эффективность новых правил для электросамокатов.