Эксперт оценил эффективность новых правил для электросамокатов

Эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев усомнился в эффективности ужесточение правил управления электросамокатом.

По словам Бурцуева, правила давно были необходимы. Однако он сомневается в их эффективности, поскольку в настоящее время следить за их соблюдением некому. Те же сотрудники ГИБДД перегружены работой, передает телеканал Санкт-Петербург.

Кроме того, эксперт отметил, что городская инфраструктура не готова к средствам индивидуальной мобильности. Специалист уверен, вопрос требует отдельной проработки, а внедрения – времени.

Напомним, в пятницу, 7 сентября, внесли изменения в Правила дорожного движения. Теперь ездить на электросамокатах можно со скоростью не более 25 км/ч. и по правому краю дороги.Но делать это можно людям старше 14 лет. Кроме того, для них подготовили специальные дорожные знаки.