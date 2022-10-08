Уход зарубежных брендов может опустошить Невский проспект

Петербургские специалисты проанализировали развитие стрит-ретейла на Невском проспекте. Оказалось, объем свободных площадей на главном проспекте города сегодня вырос до 11,7%.

По данным консалтинговой компании NF Group, на конец сентября 2022 года, на Невском проспекте в формате стрит-ретейла были представлены 54 международных бренда, 8 из которых закрылись из-за санкций и международно обстановки. Среди ушедших брендов встречались такие крупные имена, как Louis Vuitton, Chanel, Dior, Zara и т.д.

По прогнозам специалистов, из-за ухода зарубежных брендов доля свободных площадей на Невском проспекте может вырасти до 15-17% к концу года. В случае воплощения этого сценария в жизнь Невский проспект потеряет статус премиального фешн-коридора.

При этом на Невском проспекте зафиксировано увеличение числа российских брендов. С начала этого года здесь открылись магазины VGA, LinoRusso, Sunlight, «Все смарт», а также белорусский 7stories.

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