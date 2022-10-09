Эксперт напомнила россиянам о возможности увеличить пенсию благодаря отпуску по уходу за ребенком

Эксперт объяснила россиянам, как увеличить пенсию, не работая и накопив стаж за важную деятельность в виде пенсионных баллов.

По информации агентства «Прайм», доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала о способе увеличить пенсию, не работая. Дело в том, что величина пенсии зависит от количества пенсионных баллов, а оно, в свою очередь, от страховых взносов, которые перечисляет работодатель или сам застрахованный в системе ОПС.

Каждый год работы оценивается в баллах, однако есть такие периоды, когда человек не работает по уважительной причине, которую государство признает социально важной. И это время также оценивается в баллах. Так, к примеру, 1,5 года ухода за первым ребенком оцениваются в 2.7 балла, за вторым ребёнком — в 5.4, а за третьим — в 8.1.

Кроме того, год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелыми старше 80 лет, а также период военной службы оценивается в 1.8 пенсионных баллов. Все эти балы будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после у человека была оплачиваемая работа.

Размер будущей пенсии можно увеличить и путем покупки пенсионных баллов. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы.

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