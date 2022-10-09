Российским пенсионерам пообещали оказать бесплатную правовую помощь с 10 октября

По информации Primpress, все российские пенсионеры смогут с 10 октября получить новую льготу вне зависимости от уровня доходов. Речь идет о бесплатных правовых консультациях, которые будут запущены в ближайшее время для пожилых граждан во многих регионах России.

Например, юристы Нижегородской области будут оказывать консультации пожилым гражданам при участии членов местной палаты адвокатов. Само событие будет проводиться по инициативе уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

В результате бесплатные юридические консультации пройдут во всех адвокатских палатах на грядущей неделе. Для получения такой консультации пенсионеру нужно будет доказать факт наличия пенсии при помощи справки из ПФР или пенсионного удостоверения.

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