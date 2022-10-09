Стриминг Hulu перезапустил культовый хоррор «Восставший из ада»

Фото: кадр из фильма "Восставший из ада", 2022 г.

Фото: кадр из фильма "Восставший из ада", 2022 г.

На стриминговом сервисе Hulu состоялась премьера перезапуска хоррора «Восставший из ада» Дэвида Брукнера.

По информации Канобу, стриминг Hulu опубликовал перезагрузку хоррора «Восставший из ада» от режиссера Дэвида Брукнера, известного по работе над фильмом «Дом на другой стороне».

Оригинальную версию фильма снял писатель-фантаст Клайв Баркер в 1987 году. Новый «Восставший из ада» — одиннадцатый по счету фильм франшизы.

Сюжет «Восставшего» строится вокруг стариной шкатулки-головоломки, благодаря которой можно открыть портал в ад. Некоторые люди намеренно открывают ее, желая отдать свои души демонам, а другие — по ошибке. Главная героиня нового фильма Брукнера — молодая женщина, страдающая от наркозависимости.

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