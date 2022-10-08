Национальную кинематографическую премию «Ника» перенесли на 2023 год

По данным ТАСС, торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» перенесена на 2023 год. В этом году церемонию решили не проводить, несмотря на то, что сам конкурс прошел успешно, а деятельность «Ники» не прекращается.

В конце февраля были опубликованы списки номинантов на «Нику». Так в категории «Лучший фильм» на награду претендовали шесть картин, среди которых «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Медея» Александра Зельдовича, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Купе номер 6» Юхо Куосманена и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что известный актер Леонид Каневский рассказал, что в одной из сцен советской комедии «Бриллиантовая рука» он зашифровал признание в любви.