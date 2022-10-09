Потерявший ногу во время службы в армии параатлет Игнатов получил повестку в военкомат

Потерявший ногу во время службы в армии параатлет Игнатов получил повестку в военкомат
Фото: скриншот YouTube-канала "Лига мечты"

Телеведущий и параатлет Дмитрий Игнатов получил повестку в военкомат, несмотря на инвалидность — мужчина лишился ноги во время службы в армии.

По информации Telegram-канала «Подъем», параолимпиец Дмитрий Игнатов получил повестку из военкомата. Мужчина десять лет назад потерял ногу во время службы в армии — в 22 года он лишился ноги после того, как на него упала ракетная установка C-300. Из-за несчастного случая Игнатову потребовалась ампутация нижней конечности.

При прохождении реабилитации после травмы Игнатов захотел стать участником Паралимпийских игр, а затем начал работать ведущим на каналах «Москва 24» и «Матч ТВ». Параллельно он читал лекции об инвалидах в России.

Уже в 2017 году Игнатов снялся в рекламе часов Apple Watch, а в 2019 году переплыл Босфор с результатом 1 ч и 8 мин. Также спортсмен стал гостем интервью на YouTube канале «Лига Мечты».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что военный комиссар обозначил приоритетные возрастные рамки для частичной мобилизации.

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