Правительство России расширило возможности использования льготных кредитов для отечественных компаний

Михаил Мишустин подписал документ по антикризисной поддержке предприятий, которым разрешается предприятиям использовать средства льготных кредитов на оплату многих вещей, ранее не входивших в условия акции.

По информации сайта Правительства России, отечественным предприятиям разрешили использовать льготные кредиты, предназначенные на закупку приоритетной импортной продукции, для оплаты проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В правительстве заявили, что такое решение позволит поддержать работу отечественных предприятий в условиях внешних санкций.

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