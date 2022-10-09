Правительство России расширило возможности использования льготных кредитов для отечественных компаний

Правительство России расширило возможности использования льготных кредитов для отечественных компаний
Фото: unsplash

Михаил Мишустин подписал документ по антикризисной поддержке предприятий, которым разрешается предприятиям использовать средства льготных кредитов на оплату многих вещей, ранее не входивших в условия акции.

По информации сайта Правительства России, отечественным предприятиям разрешили использовать льготные кредиты, предназначенные на закупку приоритетной импортной продукции, для оплаты проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.В правительстве заявили, что такое решение позволит поддержать работу отечественных предприятий в условиях внешних санкций.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российским пенсионерам пообещали оказать бесплатную правовую помощь с 10 октября. Для получения такой консультации пенсионеру нужно будет доказать факт наличия пенсии при помощи справки из ПФР или пенсионного удостоверения.

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