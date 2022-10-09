В Возрасте 74 лет ушел из жизни бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев

В Возрасте 74 лет ушел из жизни бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
Фото: Официальный канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев — лучший голкипер страны по версии журнала «Огонек» и член «Клуба Льва Яшина».

В воскресенье, 9 октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти бывшего голкипера сборной СССР по футболу Юрия Дегтерева. Футболист умер в возрасте 74 лет.

«Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Все, как в забое, для них честь страны была на первом месте. Весь СССР гордился такими людьми», — отметил политик.

Дегтерев В 1980 году стал обладателем Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР футболист дважды становился чемпионом Европы среди юниоров, а за взрослую команду он отыграл 17 матчей.

В 1977 году Юрия Дегтярева признали лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек». Футболист также являлся членом «Клуба Льва Яшина».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что знаменитый французский социолог Бруно Латур ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Клуб Льва Яшина футбол ссср Юрий Дегтерев


 

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