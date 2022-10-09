В Возрасте 74 лет ушел из жизни бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев

Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев — лучший голкипер страны по версии журнала «Огонек» и член «Клуба Льва Яшина».

В воскресенье, 9 октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о смерти бывшего голкипера сборной СССР по футболу Юрия Дегтерева. Футболист умер в возрасте 74 лет.

«Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Все, как в забое, для них честь страны была на первом месте. Весь СССР гордился такими людьми», — отметил политик.

Дегтерев В 1980 году стал обладателем Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР футболист дважды становился чемпионом Европы среди юниоров, а за взрослую команду он отыграл 17 матчей.

В 1977 году Юрия Дегтярева признали лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек». Футболист также являлся членом «Клуба Льва Яшина».

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