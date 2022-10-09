Знаменитый французский социолог Бруно Латур ушел из жизни в возрасте 75 лет

Латур был одним из самых выдающихся французских мыслителей своего поколения. В своих работах он затрагивал почти все области знания — экологию, право, религию, науку и технологии. Автор более 40 научных трудов и публикаций, в 2013 году Латур получил престижную награду в области гуманитарных наук — премию Хольберга, а в 2021-м за свои труды был награжден премией Киото.