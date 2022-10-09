Знаменитый французский социолог Бруно Латур ушел из жизни в возрасте 75 лет

Знаменитый французский социолог Бруно Латур ушел из жизни в возрасте 75 лет
Фото: скриншот канала YouTube
Умер французский социолог и философ Бруно Латур. Он являлся одним из самых выдающихся французских мыслителей своего поколения.
По данным РИА Новости, в ночь на 9 октября после долгой борьбы с тяжелой болезнью в возрасте 75 лет скончался французский социолог и философ Бруно Латур. Он был известен как автор книг «Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию» и «Политика природы. Как привить наукам демократию».
Латур был одним из самых выдающихся французских мыслителей своего поколения. В своих работах он затрагивал почти все области знания — экологию, право, религию, науку и технологии. Автор более 40 научных трудов и публикаций, в 2013 году Латур получил престижную награду в области гуманитарных наук — премию Хольберга, а в 2021-м за свои труды был награжден премией Киото.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов скончался в возрасте 98 лет.
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