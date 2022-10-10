«Одноклассники» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой

«Одноклассники» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой
Фото: Pxhere

К юбилею со дня рождения Марины Цветаевой социальная сеть «Одноклассники» подготовила интерактивный квиз. Пользователи смогут узнать, насколько хорошо они знакомы с лирикой российской поэтессы.

В честь ее юбилея пользователей ждет тест из 10 вопросов: «Цветаева или не Цветаева?».

В официальной группе портала в «Одноклассниках» пользователи смогут проверить знание произведений не только Марины Цветаевой, но и Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и других авторов, чье творчество часто путают с работами поэтессы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что актер Том Круз хочет снять фильм в космосе.

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«Одноклассники» запустили интерактивный квиз к юбилею Марины Цветаевой