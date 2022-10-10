Петербург привели в порядок после сильного ветра

Петербург привели в порядок после сильного ветра
Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Петербурге за неделю со своих территорий садовники вывезли более 1600 кубометров мусора.

За неделю спецтехника дорожных предприятий собрала более 1400 тонн смета с автомобильных дорог, 877 кубометров мусора вывезено на полигон. 35 тыс. кубометров воды и почти 11,5 тыс. литров шампуня потребовалось, чтобы отмыть покрытия от всего, что на них нападало и прилетело, передает пресс-служба комитета по благоустройству.

В понедельник улицы города приводят в порядок 565 единиц техники и 859 дворников. В зеленых зонах работает 279 машин садово-парковых предприятий, а вручную в парках и скверах трудится 955 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцам рассказали, сколько продлится теплая погода в городе.

деревья сильный ветер


 

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