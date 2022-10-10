Путин заявил о наличии «бестолковщины» при частичной мобилизации

При проведении в России частичной мобилизации происходит «достаточно бестолковщины», заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами.
Владимир Путин отметил, что проблемы в военкоматах накапливались достаточно давно и если бы не начали заниматься частичной мобилизацией то так бы никогда не увидели этих проблем, пишут на официальном портале Президента России.
Президент дал губернаторам поручение вместе с представителями Минобороны проанализировать ход мобилизации и разработать более современную процедуру.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что военный комиссар обозначил приоритетные возрастные рамки для частичной мобилизации