Путин заявил о наличии «бестолковщины» при частичной мобилизации

Путин заявил о наличии &#171;бестолковщины&#187; при частичной мобилизации
Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

При проведении в России частичной мобилизации происходит «достаточно бестолковщины», заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами.

Владимир Путин отметил, что проблемы в военкоматах накапливались достаточно давно и если бы не начали заниматься частичной мобилизацией то так бы никогда не увидели этих проблем, пишут на официальном портале Президента России.

Президент дал губернаторам поручение вместе с представителями Минобороны проанализировать ход мобилизации и разработать более современную процедуру.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что военный комиссар обозначил приоритетные возрастные рамки для частичной мобилизации

Владимир Путина мобилизация


 

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