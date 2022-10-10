Путин заявил о наличии «бестолковщины» при частичной мобилизации

При проведении в России частичной мобилизации происходит «достаточно бестолковщины», заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами.

Владимир Путин отметил, что проблемы в военкоматах накапливались достаточно давно и если бы не начали заниматься частичной мобилизацией то так бы никогда не увидели этих проблем, пишут на официальном портале Президента России.

Президент дал губернаторам поручение вместе с представителями Минобороны проанализировать ход мобилизации и разработать более современную процедуру.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что военный комиссар обозначил приоритетные возрастные рамки для частичной мобилизации