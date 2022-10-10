Эрмитаж запустил инклюзивный проект «Искусство в ощущениях. Античность»

Эрмитаж запустил инклюзивный проект «Искусство в ощущениях. Античность»
Фото: Государственный Эрмитаж

Эрмитаж презентовал новый инклюзивный проект «Искусство в ощущениях. Античность». В залах впервые на постоянной основе выставлены тактильные копии знаменитых шедевров.

В понедельник, 10 октября, Залах искусства Античного мира на постоянной основе рядом с экспонатами будут выставлены их тактильные копии. Их шесть: Камея Гонзага, скульптурная группа, изображающая Геракла в борьбе со львом, бюст древнегреческой богини Афины, статуя бога Сераписа и скульптура молодого барашка.

Отмечается, что рядом с экспонатами есть данные о них со специальным шрифтом Брайля. Кроме того, есть и QR-код, который поможет прослушать тифлокомментарии.

Копии античных шедевров напечатаны на 3D-принтере и полностью повторяют все детали оригинала. Отличаются только размерами.

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проект эрмитаж


 

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