Эрмитаж запустил инклюзивный проект «Искусство в ощущениях. Античность»

Эрмитаж презентовал новый инклюзивный проект «Искусство в ощущениях. Античность». В залах впервые на постоянной основе выставлены тактильные копии знаменитых шедевров.

В понедельник, 10 октября, Залах искусства Античного мира на постоянной основе рядом с экспонатами будут выставлены их тактильные копии. Их шесть: Камея Гонзага, скульптурная группа, изображающая Геракла в борьбе со львом, бюст древнегреческой богини Афины, статуя бога Сераписа и скульптура молодого барашка.

Отмечается, что рядом с экспонатами есть данные о них со специальным шрифтом Брайля. Кроме того, есть и QR-код, который поможет прослушать тифлокомментарии.

Копии античных шедевров напечатаны на 3D-принтере и полностью повторяют все детали оригинала. Отличаются только размерами.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что к юбилею со дня рождения Марины Цветаевой социальная сеть «Одноклассники» подготовила интерактивный квиз.