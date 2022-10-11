Увлекавшийся нездоровыми методами воспитания петербуржец проведет 4 года в колонии и выплатит своему пасынку 1 млн рублей

Отчим из Петербурга получил срок в 4 года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей за истязания и незаконное лишение свободы своего приемного сына. Мужчина применял к мальчику жестокие методы воспитания.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, 11 октября прокуратура Красногвардейского района Северной Столицы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего Ильи Чудакова. Петербуржца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) и пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека).

Суд установил, что с мая по июнь 2021 года Чудаков, основываясь на ложно понимаемых методах воспитания, систематически наносил ребенку побои. Мальчик получал не менее 20 ударов кулаками в область лица, живота, ребер, спины, не менее 15 ударов руками в область лица, не менее 10 ударов ногами в живот, ребра, спину и не менее 10 ударов сетевым кабелем в область ног, спины, ягодиц и рук.

Кроме того, подсудимый отобрал у пасынка все средства связи и систематически запирал квартиру на ключ, а самого мальчика — в своей комнате, не давая ему выбраться наружу. Мужчина ограничивал несовершеннолетнего в приемах пищи, заставлял спать на полу, выполнять физические упражнения, несоразмерные возрасту ребенка, а также запирал его ночью на незастекленном балконе.

В результате жестокий отчим получил наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с Чудакова в пользу несовершеннолетнего в счет возмещения морального вреда 1 000 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Ленобласти петербуржца задержали за нанесение смертельных ножевых отчиму и нападение на мать.