Первая октябрьская декада в Петербурге была самой холодной за последние три года

Первая октябрьская декада в Петербурге была самой холодной за последние три года
Фото: unsplash

Главный синоптик Петербурга подвел итоги первой декады октября. Оказалось, таких холодных дней Северная Столица не знала 3 года.

Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде первой декады октября в Санкт-Петербурге. По его словам, она стала обычной, поэтому довольно сложно выделить какие-то особые явления.

«Средняя температура воздуха составила +9,7 гр., это несколько выше нормы, на 1,3 гр. Надо отметить, что погода первой декады этого года прохладнее, чем в прошлом году и намного холоднее первой декады 2020 года, которая была самой теплой (+13,6 гр.) за весь ряд наблюдений», — отметил Колесов.

Осадков за этот период выпало в Петербурге довольно немного — всего 17 мм, хотя дождь наблюдался постоянно всю середину декады. Солнце в Санкт-Петербурге появлялось в течение 8 дней, но количество сияния в часах небольшое — 34,5 часа, что немного выше среднего значения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что холодный фронт остудит Петербург ветрами и влагой 11 октября.

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