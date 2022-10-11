Холодный фронт остудит Петербург ветрами и влагой 11 октября

Петербургский синоптик предупредил петербуржцев: 11 октября Северная Столица окажется на пути холодного атмосферного фронта, который принесет в город небольшие дожди, тучи и ветер.

Синоптик Михаил Леус рассказал петербуржцам, какую погоду ждать во вторник, 11 октября. По его словам, сегодня Северная столица окажется на пути холодного атмосферного фронта.

«Смещаясь с запада на восток, он сделает погоду облачной с прояснениями, усилит ветер и во второй половине дня отметится небольшими дождями, что немного ограничит приток солнечного тепла», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге в этот день составит +11…+13 градусов, а в Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер будет порывисто дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

«В среду вновь не обойдется без локальных и небольших дождей, и станет еще немного прохладнее», — резюмировал Леус.

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