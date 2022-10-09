Воскресные циклоны сожмут и подсушат Петербург 9 октября

Петербургский синоптик рассказал, что Санкт-Петербург окажется 9 октября между двух циклонов

По словам синоптика Михаила Леуса, в воскресение, 9 октября, Северная столица окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами.

«В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, облаков в небе над берегами Невы станет меньше и обойдется без существенных осадков», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит +11…+13 градусов. В Ленинградской области будет колебаться от +9…до +14 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

К счастью, в понедельник погода будет также без осадков, причем утром будет холоднее, а днем теплее, чем сегодня.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что циклон «Аннета»принесет в Петербург октябрьское тепло и вечерние дожди.