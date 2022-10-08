Циклон «Аннета»принесет в Петербург октябрьское тепло и вечерние дожди

Петербургский синоптик сообщил приятную новость — в субботу, 8 октября, Петербург окажется в теплом секторе циклона под названием «Аннета».

Синоптик Михаил Леус рассказал петербуржцам, какую погоду ждать 8 октября. По его словам, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вечером возможны небольшие дожди в западной части региона — их принесет приближающийся холодный атмосферный фронт.

«Циклоническая чехарда над севером Европейской России продолжается, и сегодня Санкт-Петербург окажется в тёплом секторе очередного атлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Анетта» («Anjetta»)», — отметил Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге в этот день составит приятные +13…+15 градусов, а в Ленобласти +11…+16градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на воскресенье и в первой половине дня 9 октября пройдут короткие дожди, а температура немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на Петербург надвигаются атлантические циклоны со штормами и подъемом воды в Неве.